FBI調查「千人計劃」 美研究機構傳無條件開除中國學者

2018-09-22 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）最近擴大調查中國的海外戰略政策「孔子學院」、「千人計劃」，中國設在美國各校園「孔子學院」陸續被關閉，目前傳出聯邦調查局要求美國科研機構無條件開除涉及「千人計劃」的中國學者。

根據《美國之音》報導，中國自2008年起推行「千人計劃」，從各國招募頂尖技術、高知識人員為中國效力，至2018年共約募得8000名專業人才，這些人多來自美國政府轄下的研究單位或大學校園，當中不乏業界專家，美國共和黨議員史密斯（Lamar Smith）今年4月曾說，中國藉此培育間諜，竊取美國技術，危及美方經濟與國安。

美國德州安德森癌症治療研究中心（MD Anderson Cancer Center）近期內傳出收到聯邦調查局開立的名單，全為涉及中國「千人計劃」的中國學者，傳言中FBI要求該機構將名單內的學者們一律無條件開除，但研究中心拒絕評論此事，僅稱內部人事絕無歧視特定國籍或種族的情況。

目前美國國家衛生研究院（NIH）已針對中國「千人計劃」，由院長法蘭西斯．柯林斯（Francis S. Collins）發函至每個領取公費做研究的學術機構，要求將近1萬個科學研究單位自清所有來自他國政府的資助與「各種形式的支持」；德州科技大學（Texas Tech University）校方也希望校內教職員能撇清與中國「千人計劃」的關係。

職掌美國高等教育業務的教育委員會（ACE）指出，聯邦調查局無疑有在提防中國「千人計劃」對美國造成的負面影響，呼籲全美高教機構主動與FBI聯繫，所有的高等教育單位目前均還在等待調查局的「明確指示」。