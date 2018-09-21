郭文貴：王岐山穿睡衣見美國金融代表團

郭文貴爆料中國國家副主席王岐山穿睡衣接見美國金融代表團。（資料照，路透社）

2018-09-21 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近日中美貿易戰加劇，對美、中貿易十分熟稔、在華爾街有充沛人脈的中國國家副主席王岐山，其一言一行也備受外界關注。然而中國流亡富豪郭文貴近期爆料，9月王岐山接見美國金融代表團時，不但身著睡衣，還針對中美貿易戰問題大撂狠話，嗆聲美國「幹得過我們嗎？我們老百姓吃草都能過一年沒事！」

中國流亡富豪郭文貴20日在紐約家中直播透露，前一日他與9月剛訪問北京回來的美國金融代表團的一位老朋友見面，「這位老朋友是全世界都知道的美國人！」郭文貴爆料，當美國的金融代表團全部身著西裝，於週日在北京要會晤中國國家副主席王岐山的時候，中國國務院要他們把西裝給脫下，隨後，便看到王岐山身著睡衣前來接見代表團，「晃著膀子就這麼進來了！進來以後，穿了個睡衣，嗷嗷的叫！」

爆王岐山大放狠話 對貿易戰信心滿滿

郭文貴說，王岐山針對中美貿易戰問題，對美國金融代表團大放狠話，王岐山說，「中國老百姓，不買養老保險、不看病、不吃肉、不坐車、不洗澡，一年兩年沒問題，你美國人受的了嗎?」郭文貴更爆料王岐山還對美國金融代表團表示，「你只要打下去，美國企業全給你打散、打爛、全給你整垮！你們不回去收拾川普，都讓你們完蛋！」郭文貴更笑稱「這美國人都聽懵了！」

郭文貴指出，這位與他談話的美國人，後來在香港待了一天，見了幾個香港的銀行家，「所有香港的金融家都在問：你看到最近香港，賣我們的美元了嗎？你看到香港買進美元了嗎？你看到我們外匯儲備的變化了嗎？」暗指香港的外匯面臨巨大的問題，郭文貴更暗示「你們會看到你們很難想像的事！」

除此之外，郭文貴更再度針對阿里巴巴董事局主席馬雲表達看法，「看看現在多少人在做空馬雲！」郭文貴指出，「王健進場了，抬出去了，現在該馬雲進場了，大家可以看到狩獵場中間站著的就是馬雲！好好看看最近做空馬雲的錢是多少錢！」但並未深入細談。