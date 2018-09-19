醫病》罕例！死後臟器遺愛人間 4名受贈者全得乳癌3人亡

美國醫學期刊出現一則罕見報告，歐洲有一名死者將器官遺愛人間，想不到4名受贈者全罹患乳癌，3人已經死亡。（資料圖 法新社）

2018-09-19 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國醫學期刊出現一則罕見報告，歐洲有一名死者將器官遺愛人間，想不到4名受贈者全罹患乳癌，3人已經死亡。報告作者為荷蘭阿姆斯特丹大學腎臟學教授Frederike Bemelman，稱此案件是他20年研究移植免疫學中「極為罕見」的個案。

據《CNN》報導，報告中指出，臟器提供者是於2007年因腦中風而死亡的53歲女性，捐贈腎臟、肺臟、肝臟與心臟，器官經檢查皆未發現惡性腫瘤，一共有3名患者受贈。而受贈肺臟的42歲女性，在接受器官移植手術後16個月後，竟因臟器功能不正常而入院，之後在淋巴結發現癌細胞，經過DNA比對，發現居然與捐贈臟器的死者的DNA一致。

而受贈左腎的62歲女性、受贈肝臟的59歲女性，也同樣因癌細胞轉移，分別於2013年與2014年死亡。而受贈右腎的第4名患者已經將腎臟摘除，以抑制免疫療法與化學療法來存活。

研究結果指出，捐贈者的臟器中有未檢測出的癌細胞組織，隨著器官移植一同轉移到受贈者的身體中，雖然過去以有癌細胞經器官移植轉移的案例，但乳癌則為首例。