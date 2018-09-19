怒喊習近平獨裁 台港藏人士UN總部前抗議中國打壓人權

13個來自台灣、西藏、南蒙古、香港、中國的人權組織昨在紐約聯合國總部外，抗議中國人權問題。圖為聯合國總部。（路透）

2018-09-19 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會昨日開議，並預定在下週二（25日）舉行一般性辯論。雖中國國家主席習近平不會親自出席，13個來自台灣、西藏、南蒙古、香港、中國的人權組織昨在紐約聯合國總部外，抗議中國人權問題。

《美國之音》報導，這13個人權團體昨天下午聚集在聯合國總部對面的廣場，高喊「中國政府可恥」等口號，舉行名為「抵抗非自由世界獨裁者習近平」的抗議活動，盼能傳遞自由、民主的普世價值。

報導提及，「守護台灣自由組織」的創辦人葛洛麗亞胡表示，中國打壓台灣事件頻傳，除了對航空公司施壓改國名外，甚至不斷阻止我國與邦交國的關係，痛批「中國在國際上不斷打壓我國發展空間」。

報導表示，自由西藏學生運動負責人才丹多吉稱，「我們來到這裡抗議，要告訴國際社會，習近平不是一位救世主，而是位非自由世界的獨裁者」，並表示一行人將抗議，要求習近平對他在中國、西藏和東突厥斯坦犯下的罪行承擔責任。

報導指出，儘管抗議當天活動現場飄雨，仍未減人權團體的熱情，更有抗議者在現場擺出習近平一手拿槍、另一手拿共產黨鐮刀斧頭的人形立牌。