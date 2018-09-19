《芝麻街》前編劇證實！ 這2布偶角色為同性戀伴侶

美國長壽兒童電視節目《芝麻街》（Sesame Street），布偶角色伯特（Bert）和恩尼（Ernie）的關係親密，這兩角色的關係一直受到好奇，如今謎底被前編劇揭曉。（美聯社資料照）

2018-09-19 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國長壽兒童電視節目《芝麻街》（Sesame Street），布偶角色伯特（Bert）和恩尼（Ernie）的關係親密，這兩角色的關係一直受到好奇，如今謎底被前編劇揭曉，證實這兩角色為同性戀情侶關係。《芝麻街》工作室的發言人則否認這項消息，指伯特和恩尼是純友誼關係。

綜合媒體報導，曾在1981至1990年擔任《芝麻街》編劇的薩茲曼（Mark Saltzman），今天向同志網站《Queerty》表示，伯特和恩尼為同志情侶，這兩個角色的靈感來源，是根據自他與電影剪接師男友葛萊斯曼（Arnold Glassman）的長久關係寫成，他是恩尼、男友葛萊斯曼則是伯特。

薩茲曼說，「當我描寫伯特和恩尼時，我沒有多想什麼，他們就是（同性戀），我沒有任何其他方式來描述他們的關係。」

製作兒童節目的《芝麻街》工作室否認了這項消息，指伯特和恩尼是最好的朋友，創造他們是為了教育學齡前兒童，人們可以與那些與自己截然不同的人成為好友，「儘管他們被認定為男性角色，並且擁有許多人類特徵和特徵，但他們仍然是布偶，並且沒有性取向。」