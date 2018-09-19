肯亞少女悲歌！ 竟要用性換取衛生棉

肯亞物資缺乏，聯合國兒童基金會（UNICEF）調查發現，有些少女要利用性交易才能獲得衛生用品。（圖擷取自UNICEF）

2018-09-19 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）的研究發現，在肯亞首都奈洛比的Kibera貧民窟，也是非洲最大的都會貧民窟，高達65％的青春期少女必須以性交易換取衛生棉。UNICEF駐肯亞負責人崔維特（Andrew Trevett）說，貧窮和交通不便，是肯亞少女用身體取得衛生用品的最大主因。

英國獨立報報導，肯亞的性教育不普及，母親也不會教導女兒；在UNICEF調查的女孩中，54％的女孩難以取得女性衛生用品，有22％的人要自己購買。崔維特指出，貧窮與偏遠地區交通不發達，有些地區甚至沒有道路，導致許多偏遠農村的女孩只能以性交易取得衛生用品。

2014年，住在肯亞西部的七年級中學生茱蒂（Judy），經朋友瑪莉介紹，從摩托計程車司機那獲得衛生用品；事後瑪莉以持續獲得衛生棉為由，說服茱蒂和其他司機連絡，茱蒂為了衛生棉，和司機發生性關係，在2016年懷孕，2017年生下一名男嬰；茱蒂認為自己被瑪莉陷害，對於用身體換衛生用品這件事，感到非常後悔。

肯亞有30％的學校提供衛生棉，但限於緊急用途；不過，現在目前肯亞政府、聯合國兒童基金會和其他合作夥伴已開始著手改變現況，335所學校中的9萬名女孩將有具備月經衛生（MHM）設施的安全衛生廁所可以使用。