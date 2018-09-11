太陽之石！美寶石商發現新種岩石 閃耀橘光如烈焰燃燒

Yooperlites若雕成球形，幾乎就像顆小太陽。（取自臉書專頁Yooperlites）

2018-09-11 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子在湖邊發現了奇異的石頭，竟然像烈焰般發出橘紅色的光芒！若雕成球形，幾乎就像顆太陽般，發出炫彩奪目的橘光。目前這顆石頭已經被學術機構證實為新種岩石，此發現徹底改變男子的生活，他甚至還自封為「岩石界的哥倫布」。

據《CBS NEWS》報導，寶石礦物商艾瑞克（Erik Rintamaki）在去年夏天於密西根州的蘇必略湖遊玩時，發現了石堆中有個閃閃發光的石頭，艾瑞克帶回家後以紫外線燈照射，發現整顆石頭如太陽般，發出了橘紅色的耀眼光芒，「就像是把熔岩握在手裡一樣」。

報導指出，艾瑞克委託密西根州立大學與加拿大的薩克其萬大學分析岩石成份，經過幾個月的研究，研究團隊確定此為新種岩石，密西根州立大學將學名取為「含正長岩碎屑之螢光性方鈉石」（syenite clasts containing fluorescent sodalite），而艾瑞克將俗名取為「Yooperlites」。

報導，他還將自己封為「岩石界的哥倫布」。腦筋動的快的他開設了臉書專頁，並將石頭拿去打磨，做成戒指與岩石球，接著在網路上販售自己的作品，甚至還開辦專屬的觀光之旅，艾瑞克的生活因「Yooperlites」徹底改變。

艾瑞克覺得像是把熔岩握在手裡一樣。（取自臉書專頁Yooperlites）