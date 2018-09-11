73萬中國人大舉入侵...日本琦玉紅燈區消失變中餐館

西川口站一帶，中式餐館隨處可見。（圖擷自Google地圖）

2018-09-11 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國人移居日本人數，10年內大舉增加20%以上，截至去年共有73萬名中國人住在日本，其中以東京居多，也對當地的產業造成改變，例如琦玉縣的西川口車站附近，原本是興盛的紅燈區，被中國人大舉入侵後，最近已轉變為中餐館林立的「中華街」。

根據《日本經濟新聞》報導，東京都附近的琦玉縣西川口車站一帶，原本是繁華的紅燈區，提供成人服務，但最近幾年中國人大舉增加，竟讓當地變成中餐館區。過去日本的「中華街」在橫濱、神戶和長崎都相當有名，但上述3地都因港口而興起，西川口車站卻是因旅居日本的中國人而出現。

報導指出，琦玉縣川口市因房價租金較低，近10年來中國居民大幅增加，截至今年4月，共有19719名中國人居住在該市，佔當地人口比例3%，高於越南人和南韓人，包括JR京濱東北線的西川口站和川口站附近，也已成為中國人聚居之地。

大量中國人聚集，當地的中餐館越開越多，原本客人是喜歡吃中式料理的日本饕客，但現在很多客人都是中國人，菜單也索性開始直接使用中文。

除了改變當地行業，中國人大量移入，也讓當地居民感到不安，許多日本當地居民抱怨，夜晚噪音問題多，且垃圾分類也不確實，欠缺日文能力也造成溝通障礙。