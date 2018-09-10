曾大聲喝止男子偷水溝蓋 23年後他變知名電商龍頭

2018-09-10 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國電商阿里巴巴共同創辦人馬雲退休疑雲，直到今日他宣布一年後卸任董事局主席，也談及未來規劃，成為外界追逐的焦點，其中有媒體挖出馬雲的趣聞，23年前他看見一群粗壯的男子偷水溝蓋，但當時找不到警察，他立即衝上去並大聲喝止「你給我抬回去！」。

綜合中媒報導，1995年杭州西湖明珠電視台企劃一個測試路人的實境節目，當時節目找來多名大漢偷水溝蓋，測試路人反應，但一個個路人走過，卻無阻止或通報的動作，直到馬雲出現阻止。

當時31歲的馬雲騎著腳踏車經過，撞見此事懷疑大漢們要變賣水溝蓋，他決定尋求幫助，騎車繞4大圈，不僅找不到警察，也沒有人願意出手幫忙。馬雲騎回來看見大漢們還在偷，他突然大喊：「你給我抬回去！」，讓他成為唯一通過測試的路人，也獲得一個「杭州市民馬先生」的稱號。據悉，這是馬雲第一次在媒體上曝光的模樣。

事後，該起馬雲的趣聞引起瘋傳，許多網友大讚有正義感，也認為從小事造成他的成就，「天必降大任於對社會有責任心的人」、「他已經成為傳奇」，但也有網友認為畫面模糊，無法確認為同一人。﻿

1999年他創立阿里巴巴，直到近年成為中國著名的電商龍頭，馬雲也從一個「杭州市民馬先生」，搖身一變成為「阿里巴巴001號員工」、「鄉村教師代言人」、「聯合國青年創業和小企業特別顧問」等多項頭銜的知名人士。