潑墨女失蹤65天 傳中國高層下令：不能讓她活著離開

2018-09-09 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海女子董瑤瓊7月4日當眾對著中國領導人習近平肖像潑墨後，至今已失蹤65天，經傳她事後被當局帶走，並關押至湖南省的精神病院，現網路上有消息指出，中國高層已下令對她施以慢性毒藥，「不能讓潑墨女孩活著走出醫院」。

綜合外媒報導，董瑤瓊在潑墨當天就被政府人員綁架，並於7月下旬傳出被關押至精神病院的消息，她的父親在得知女兒被官方判定有精神病後，與友人頻替她伸冤也被當局查水表；據了解，她在院內的情況大致安穩，因許多護理師與醫生都感嘆她的經歷，同時欽佩她勇氣。

但近期內卻傳出院內人士透露，中國高層明確下令，要讓董瑤瓊被抬著出院，「不能讓潑墨女孩活著」，要院方採用慢性毒藥剝削她的性命，但匿名人士因恐懼自身不保，未提供外媒更多資訊，但消息在網路上傳開後引起網友熱議，呼籲有力人士應確保董瑤瓊安危。

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