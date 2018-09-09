紐約911事件被毀地鐵站 17年後重新開放

位在紐約世貿雙塔附近的科特蘭街車站（Cortlandt Street）在911事件中受到嚴重破壞而關閉，事隔近17年後，這座車站在週六（8日）終於重新開放。（美聯社）

2018-09-09 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國2001年發生「911」恐怖攻擊事件，位在紐約世貿雙塔附近的科特蘭街車站（Cortlandt Street）當時受到嚴重破壞而關閉，事隔近17年後，這座車站在週六（8日）終於重新開放。

綜合外媒報導，這座車站在911事件中遭嚴重毀壞，車站被埋在倒塌的世貿雙塔瓦礫堆下，天花板坍塌，堅固的橫樑也彎曲變形。當局後來斥資約1.8億美元（約新台幣55億元）重建，是世貿中心遺址一帶重建工程的壓軸項目之一。

關閉近17年後，這個位於美國紐約曼哈頓下城的地鐵站重新開放，並改名為「WTC Cortlandt」。週六中午，第一列火車駛進車站時，民眾爆出歡呼聲。

紐約大都會運輸署（MTA）主席洛塔（Joe Lhota）在一份聲明中指出，這不僅是個新地鐵站，它還象徵紐約人重建的決心。

來自布朗克斯（Bronx）的64歲圖形技師科拉佐說，「即使我們倒下了，仍能夠重建」，「在某種意義上，我們很強大又充滿復原力」。