中國83歲電動玩家爆紅 每天打3小時鍛鍊身體

2018-09-08 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川近日有位83歲的楊姓老翁在網路上爆紅，這位老先生與其他的老年人常見的興趣不同，而是他非常喜歡打電動，每天都要花3小時在電動上，就連外孫打電動的資歷都是他帶入門的；名副其實的「老玩童」退休生活，經外孫女友錄成影片放在網路上後迅速爆紅，累積超過600萬點擊，許多網友紛紛讚嘆「這就是我想要的退休生活啊！」

綜合中媒報導，這位住在中國四川的83歲老翁楊炳林，打電動的資歷已經20年，他過去在研究機構任職，20年前楊炳林退休後，一度感到失落；不過後來當他買了第一台遊戲機「PS1」後，他就這樣一路玩著過生活，從「PS1」玩到「PS4」，共玩過超過500個遊戲，他玩過的遊戲片還將5個箱子塞得滿滿。

不過雖然楊炳林熱愛打遊戲，但他早上還是會去打桌球，下午才會打至少3小時的遊戲，楊炳林曾想找個年紀差不多「老夥伴」一起打電動，不過當他向認識的遊戲店老闆提起這件事時，對方也直接表示「沒有，一個都沒有」。

楊炳林對遊戲狂熱的程度，就連他與妻子出去旅遊時都不忘帶著遊戲機，出國也是如此；對於他這異於常人的興趣，他說「對我來說，玩遊戲就是鍛鍊身體的一種方式，打牌不健康，我就玩遊戲；打遊戲和打乒乓球，都是為了鍛鍊身體，一個是腦力，一個是體力。」不過他也強調，「我退休了，年輕人還是要以工作為重；遊戲只是一種娛樂方式，不能沉溺其中。」

網友看到楊炳林的退休生活後，紛紛表示，「希望我老了也還能這樣」、「夢想的老年生活啊」、「太帥了！這不僅僅是因為打遊戲，而是堅持自己喜歡的生活方式」、「老爺爺的孫子好幸福，這麼多遊戲。」