來與台灣團結！英媒籲西方齊抵制中國霸凌台灣

英國媒體《泰晤士報》刊出一篇社論,呼籲西方必須聯合抵制中國霸凌台灣,而不是讓美國單獨捍衛。(彭博)

2018-09-08 19:11

〔即時新聞/綜合報導〕近年來中國不斷在國際上打壓台灣,還挖走台灣邦交國。昨天英國媒體《泰晤士報》(The Times)就刊出一篇社論,呼籲西方必須聯合抵制中國霸凌台灣,而不是該讓美國單獨捍衛。

綜合報導指出,《泰晤士報》在7日刊出「與台灣團結─西方必須團結抵制中國霸凌台灣」(Solidarity with Taiwan─The West needs to unite in resisting China’s bullying of Taiwan)社論,其中指出美國4名跨黨派聯邦參議員最近聯合提出「台北法案」,希望提升台灣國際地位,並授權美國國務院採取具體措施,防止其他國家做出對台不利的行動。

社論指出,台灣是個繁榮、獨立的民主政體,對中國的共產主義並沒有興趣。基於民主國家擁有自決權的基本道德原則,台灣在向其他民主政體尋求團結時應該獲得支持。

《泰晤士報》表示,中國主席習近平強迫西方飯店與航空停止稱台灣為國家,以作為在中國營運的條件,企業因此只能配合。但政府不一樣,英國、日本與其他大型經濟體都與台灣保持密切關係,事關台灣未來的防線,不應該讓美國單獨捍衛。