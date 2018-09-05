「燕子」狂風！天保山摩天輪轉一圈17分變20秒...

日本天保山摩天輪被「燕子」颱風吹到高速自轉，花20秒就能轉一圈。（圖擷取自推特@tsutsumi1999022）

2018-09-05 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕號稱25年來的最強颱風「燕子」昨天（4）日登陸日本，其最高陣風達時速216公里，摧毀許多建築。今有網友目睹大阪天保山的摩天輪，被強風吹得高速自轉，平均20秒就轉一圈，成了超恐怖的「大風車」。

這座位於天保山的摩天輪，其高度有112.5公尺，直徑有100公尺，曾經是世界最大、最高的摩天輪之一，然今日受燕子強颱影響，原本轉一圈需要17分鐘才能轉完的摩天輪，在狂風暴雨中，轉一圈竟只花了20秒，瞬間儼然成了「大風車」。有網友拍下摩天輪高速旋轉的模樣上傳網路，頓時引發熱議，感嘆燕子強颱威力驚人。

燕子強颱重創西日本，導致各地傳出災情不斷，不僅京都、奈良及滋賀許多國寶級古蹟受害，也造成機場淹水關閉、近800台航班停飛，截至今日中午12點，更有11人死亡、600多人受傷。