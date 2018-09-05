俄國太空船遭惡意破壞？ 疑只因太空人「想家了」

現有消息指出，俄羅斯太空船遭人為破壞，背後原因可能是太空人思鄉所致。（美聯社）

2018-09-05 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕停在國際太空站（ISS）的俄羅斯太空船日前出現了一個細微裂縫，導致太空站出現氧氣外洩、艙壓下降，經修復後現已安全無虞。俄方3日指出，此事件疑為人為蓄意破壞，如今更有消息傳出，可能是太空人思鄉病犯，為提早返回地球才動手導致。

綜合外媒報導，俄國退役太空人、國會議員蘇拉耶夫（Maxim Surayev）表示，當局目前正針對人為蓄意破壞的方向調查此事，他推測，很有可能是一名思鄉病發、心理狀態崩潰的太空人所為，冀望藉著破壞艙壁迫使任務失敗，如此一來，這名太空人將有望提早返回家園。

蘇拉耶夫受訪時直言，「我們所有太空人都是人，我們都想回家，但透過這種方式（達到提早回家的目標）實在很糟糕」。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）日前表示，針對俄國聯合號（Soyuz）太空船出現裂縫一事，現已排除隕石撞擊的可能，而朝人為鑽孔的方向調查，不過俄羅斯前太空工程師哲列茲尼亞科夫（Alexander Zheleznyakov）也表示，在無重力的狀況下，幾乎不可能在太空船上鑽孔。