原作者過世影響 《櫻桃小丸子》收視率再飆新高

2018-09-05 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》作者櫻桃子雖在上月15日因乳癌離世，但27日家屬公布才公布死訊，導致本月2日在日本富士電視台播出的最新一集，由漫畫改編的《櫻桃小丸子》動畫片，創下該片在關東地區4年來最高平均收視率。

綜合媒體報導，日本調查收視率的公司「Video Research」，調查2日的播出，發現，在關東地區平均收視率飆出14.3％，不僅創下今年最高紀錄，也是該地區，自2014年10月以來，收視率再度衝破14％。

報導指出，在關東地區，《櫻桃小丸子》過去4週內的平均收視率為6.6％；而8月26日播出的上集《櫻桃小丸子》動畫片，在同地區，其平均收視率也僅5.6％。

富士電視台表示，與上集相比，2日播出的該作動畫片收視率上升了8.7個百分點，是一次收視率的大幅度躍升。

而因原作者過世，該電視台也更動最新一集的播放內容。他們不僅把首集內容的「筆記本風波」與「我想知道竹簍箱裡的東西」重製再播，也在節目結尾時，讓該卡通登場人物排成列隊，並附上「櫻桃子老師，謝謝您」的追悼訊息。

此外，這是收視率的數據也顯示，關西地區、北九州地區及名古屋地區，分別達到11.9％、13.6％及14.8％；而在櫻桃子故鄉靜岡縣，收視率更高達18.8％。