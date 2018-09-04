英國議會推動「仇女」入罪 下週三表決

2018-09-04 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國議會日前推動「厭女症」入法，考慮將「厭女症」納為仇恨犯罪的一種，9月12日將在議會中進行辯論與投票。

綜合媒體報導，這項被稱為「窺視癖犯罪」法案，是為遏止有人意圖偷拍女性的私密部位，如果嫌犯在事後態度有「厭女症」的傾向，法官將可能加重其刑，最高可加判2連有期徒刑。

這個法案由英國國會議員，工黨籍的絲特拉．克雷西（Stella Creasy）提案；絲特拉說，希望能將「厭女症」視為種族、殘疾、性向與宗教歧視的一種，能納入仇恨犯罪的範疇；絲特拉呼籲國會議員支持法案，讓它得以在國會中投票表決，「以確保每個人都能安全的在街上行走，而不用隨時擔心遭人騷擾。」

不過基於英國國會的慣例，國會通常只會表決由政府提出的「公共法案」，鮮少會通過議員提出的「私人法案」；所以，這個法案一度遭保守黨議員克里斯多福．喬普（Christopher Chope）的阻擾，他堅稱「基於一貫的立場，堅決反對『私人法案』。」

雖然克里斯多福阻擾法案的行為成功影響了立法的進度，但也讓他遭到輿論的撻伐；不過，這個法案獲得英國首相梅伊（Theresa May）與部分保守黨議員的支持，隨後英國的司法大臣也發表聲明支持推動「窺視癖犯罪」法案，表示「當局已經制訂好相關的法律，並決心推動立法；希望有助於保護女性，並有效的將加害人繩之以法。」