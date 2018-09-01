廣東汕頭連日暴雨大淹水 約88萬人受困待援

中國廣東的汕頭連日暴雨，導致汕頭市的中心城區、潮陽區、潮南區等部分地方出現嚴重的淹水災情，水深達2公尺，有些地區傳出水淹高達3公尺；截至9月1日，當地的受困人數已達87.9萬多人。（圖擷取自《新京報》）

2018-09-01 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東的汕頭連日暴雨，導致汕頭市的中心城區、潮陽區、潮南區等部分地方出現嚴重的淹水災情，水深達2公尺，有些地區傳出水淹高達3公尺；截至9月1日上午8點，當地的受困人數已達87.9萬多人，而當局也緊急安置約8萬名難民；根據社群平台消息指出，這次水災有造成傷亡，但當局卻沒有透露傷亡人數的相關數據，而災民也不斷透過社群平台更新各地的待援資訊，持續向外求援。

綜合媒體報導，由於汕頭連日從「普通暴雨」升級成「大暴雨」，有地區一度達到556毫米的驚人降雨量，結果導致汕頭市成了水鄉澤國，各地積水深達2公尺，低窪處甚至達3公尺的水深。

水災發生後，截至9月1日上午8點，當地的受困人數已達87.9萬多人，而當局在災情發生之初，即派出200名武警投入救災，隨後又陸續增援970名搜救人員，而根據汕頭市應急辦指出，已出動7023名警力進行救災工作；但當地災民仍透過社群網站更新受災狀況，並透露有受困災民已經出現斷水、斷電或斷糧的訊息，急需救援。

雖然當局一直沒有公布實際的傷亡數據，不過據傳各地都有出現溺斃、觸電身亡等傷亡訊息；也有災民發現，微博的熱搜榜關於「水災」的相關話題一直上不到前10名，出現有時上去，但隨即又被洗下去的現象，質疑是遭當局「和諧」。