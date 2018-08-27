自誇一帶一路「國際道義最高點」習近平：歡迎各國加入

2018-08-27 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」政策陸續在各國引爆質疑，今天（27日）中國國家主席習近平親口表示，推動「一帶一路」是要造福周邊國家人民，構建一個命運共同體，絕非「搞小團體」或是「圖謀中國俱樂部」，還說不只沿線國家，只要有其他國家有意願，中國都「熱烈歡迎」加入一帶一路，願造福有需要的國家、為其人民「雪中送炭」。

根據中國官媒《新華社》報導，今天習近平出席「一帶一路建設工作5周年座談會」，討論「一帶一路」之進展，各個與之相關官員也都輪番報告目前政策情況及各自的意見與陳述。

習近平聽完以後強調，中國推動「一帶一路」不是要搞小團體或是中國俱樂部，是因為現在這個世界正處於大發展時期，為了順應全球體系變革，中國需要具備戰略眼光，透過對話協商、共建共享、合作交流來讓「一帶一路」政策上的國家達到政治、經濟、人文的互信互通，繼而建立一個同舟共濟的命運共同體。

習近平還聲稱，自從2013年中國提出「一帶一路」政策之後，引起許多國家熱烈響應。他表示：「共建『一帶一路』是我國參與全球開放合作、改善全球經濟體系、促進全球發展共榮的中國方案。」

習近平揚言，此政策提升中國貿易投資自由化的水平，而且中國與政策合作國家的貨物貿易額已經累計有超過5兆美元（約新台幣155兆），對外投資超過600億美元（約新台幣1兆8620億），更為這些國家創造了20多萬個就業機會。習近平也呼籲，不只中國周邊國家，只要有其他國家有意願，中國都熱烈歡迎他們加入「一帶一路」。

習近平表示，「一帶一路」體現了「中國人秉持的天下大同理念」，誇口該政策是「國際道義最高點」，造福周邊國家人民。他也勉勵相關單位要全力通動項目建設，懂得著急對方所著急的事務，為其雪中送炭。中國國務院副總理韓正會上也不忘讚頌主席綜觀全局，講話內涵豐富有高度，「因此我們要深刻學習領會，認真貫徹落實」。

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習近平：推動共建“一帶一路”走深走實造福人民