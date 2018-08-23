「沙灘沒任何黑人」歧視言論延燒 Nike緊急關閉南非分店

南非部分的Nike門市暫停營業。（路透）

2018-08-23 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子至沙灘度假時，錄下一段辱罵黑人的影片，引發軒然大波，男子身分被起底，網友發現為南非Nike銷售總監的先生，便發起抵制Nike活動。對此，Nike回應強調，男子言行與公司毫無關聯，卻疑似為避風頭，關閉南非部分門市。

《路透》報導，這段引起爭議的影片背景在一處沙灘上，卡札為羅斯（Adam Catzavelos）帶著草帽，看似像在度假，說道「讓我來做個氣象預報，天空又藍、天氣又好，而且這裡沒有任何一個『卡菲爾』（kaffir，對於非洲黑人的貶意用語）」，「簡直就是他X的天堂」！

南非網友發現卡札為羅斯之妻為當地Nike的銷售總監後，紛紛發起拒買Nike的活動，短時間內不少網友都響應稱要抵制；「卡菲爾」（kaffir）對黑人而言，有相當程度的貶意及汙辱，甚至比「黑鬼」更嚴重，南非文化部長姆賽瑟娃（Nathi Mthethwa）也在推特上痛斥卡札為羅斯的行為。

針對這段惹議影片，Nike則發布聲明，撇清與卡札為羅斯的關係，強調企業長期致力多元化，強調友善包容，絕對禁止種族歧視。然而，事件在當地熱度卻未退燒，南非部分的Nike門市今日仍呈現暫停營業的狀態。