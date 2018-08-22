中國動員堵小英 NASA科學家爆料：抗議還跑錯地方

郭正光指出，身穿橘色衣服的中國抗議團疑似認為小英應該不可能去真正的太空中心，因此這幾名抗議者「空等了1個鐘頭」。（郭正光提供）

2018-08-22 20:07

首次上稿 19:28

更新時間 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統訪美期間，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心參訪，被視為突破台美政治進展，NASA太空食物研究室主任郭正光爆料，當天聽聞中國官方欲動員4輛遊覽車前往抗議，結果只有不到10名成年人到場，還因中國官方稱小英進入的地方買票就可進去，而錯跑去「太空遊樂中心」堵人落空。

郭正光在國民黨新北市議員參選人陳偉杰臉書中指出，中國官方似乎為抗議蔡英文進入NASA，原預計動員4部遊覽車的人力前往抗議，但「大概是走路工太低吧」，因此最後取消遊覽車抗議活動，採民眾自發性前往，最後連同5名孩童在內，只有到場將10幾人吆喝、舉看板，場面相當淒涼。

「他們以為總統要去那個買票就可以進去的太空遊樂中心！」郭正光提供照片並指出，身穿橘色衣服的中國抗議團疑似聽信中國媒體的說法，認為小英不可能去真正的太空中心，因此一群人「空等了1個鐘頭」；郭正光寫到這裡還忍不住「哈哈」冷笑兩聲。

藍營稱小英參觀太空博物館 NASA科學家：白痴到極點

蔡英文總統出訪過境美國期間，參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，被視為具有相當政治意義，但國民黨新北市議員參選人陳偉杰在臉書堅稱，根據友人比對，蔡英文參觀的其實是「太空博物館」，買票就能進入；NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉，強調控制中心非工作人員絕對進不去，連他在NASA工作30多年也只進過一次，直批陳偉杰「真是白痴無腦到極點」。