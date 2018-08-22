不飛了！美兩航空宣布：10月各取消一條直飛中國航線

美國航空公司（見圖）和夏威夷航空（Hawaiian Airlines）各自宣布，10月將各取消一條直飛中國的航線。（路透）

2018-08-22 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空公司（American Airlines）當地時間週二宣布，芝加哥直飛中國上海的航班將在今年秋天取消，這是美航4個月內第2次取消直飛中國的航線；另外，夏威夷航空（Hawaiian Airlines）也宣布，在10月將取消檀香山直飛北京的航線。

綜合外媒報導，美國航空副總裁拉賈（Vasu Raja）表示，芝加哥奧黑爾機場直飛上海的航線將在10月底結束，至於芝加哥直飛日本東京的航班也有改變，將縮減為每週只飛3天。

拉賈強調，美國對亞洲市場保持熱情，但芝加哥直飛上海的航線「幾乎沒有盈利」，對公司來說是巨大損失，在考量燃料成本下決定取消。但美航強調，這條航線並非永久取消，待市場情況改善，仍會再度申請恢復營運。

這是美航今年第2次取消直飛中國的航線，今年5月美航宣布停止芝加哥與北京的直飛航線。根據芝加哥當地媒體報導，過去一年來，航空燃料價格上漲30%以上。

除了美航之外，夏威夷航空也宣布，決定將於中國10月國慶長假「黃金週」結束後，暫時停飛每週3班往返檀香山和北京的直飛航線，目前公司還未解釋停飛理由，因此不清楚是否與中國施壓更改台灣名稱有關。