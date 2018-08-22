日公園告示板寫「勿抓幼蟬來吃」 路過阿伯驚：有誰會吃？

看板上寫著「請不要在公園內抓蟬的幼蟲等生物食用」，在推特上引起一股討論，路過公園的阿伯也說：「沒看過也沒聽說有人抓來吃，很好奇誰會吃。」（圖擷取自朝日新聞）

2018-08-22 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣川口市的青木町公園綜合運動場內，近日設置了一個告示看板，上頭寫著「請不要在公園內抓蟬的幼蟲等生物食用」，在推特上引起討論，網友紛紛質疑「幼蟬要怎麼吃」？就連路過公園的阿伯也說：「沒看過也沒聽說有人抓來吃，很好奇誰會吃。」

根據日本《朝日新聞》報導，針對這個看板，川口市府指出是因為在5月下旬起陸續接到電話及電子郵件，反映青木町公園有人大量捕捉幼蟬，原先市府設置看板時並不打算限制孩童捕捉昆蟲的行為，但由於還接獲「寶特瓶內裝得很滿」等訊息，所以在看板上追加「食用」字眼，而看板在蟬鳴結束後就會撤除。

看板設置在棒球場與田徑場等周邊道路，看板上除了日文之外，也用英文和簡體中文告示。一名住在運動場附近，每天來公園運動的75歲阿伯表示：「會看到孩童抓蟬嬉戲，但沒看過也沒聽說有抓來吃的。很好奇誰會吃。」

許多日本網友也紛紛在推特討論：「幼蟬能吃嗎？」、「好像聽說幼蟬營養價值很高。」、「幼蟬似乎在中國是一種食材。」