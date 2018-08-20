不吃澱粉恐早死？ 哈佛研究：占總攝食50％可長壽

美國哈佛大學發布前瞻性研究指出，不論食用麵條、麵包、米飯，人們每天碳水化合物攝取量佔總體攝食的50%至55%，早死風險最低。圖為生魚片丼飯。（資料照）

2018-08-20 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）發布前瞻性研究指出，不論食用麵條、麵包、米飯，人們每天碳水化合物攝取量佔總體攝食的50%至55%，早死風險最低，研究發佈在《柳葉刀公共衛生期刊》（The Lancet Public Health）。

哈佛大學科學團隊針對1987年至1989年，在美國4個社區參加冠狀動脈粥樣硬化風險研究（ARIC）的1萬5428名，年紀介於45歲至64歲的民眾，分析他們當時所填寫的飲食調查問卷，並探究引食與死亡率之間的關聯，這些人至2014年已死掉6283人。

研究團隊另蒐集來自20多個國家、超過43萬2000人的飲食與死亡數據，發現每天吃下占比不到40%的碳水化合物，早死風險有所提升，碳水化合物攝食量超過每天總體飲食的70%也會導致相同結果，將澱粉類食物每日攝入量維持在50%至55%，早死風險最小。

研究另外指出，以牛肉、羊肉、豬肉、雞肉取代碳水化合物的每日攝食占比，也會提升早死機率，但飲食中若多加攝取蔬菜、豆類、堅果，則可降低早逝風險，負責研究的賽德爾曼（Sara Seidelmann）博士指出，許多國家均推廣低碳水化合物飲食法，但這項研究證明此引食法不利於人類壽命。

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《柳葉刀公共衛生期刊》