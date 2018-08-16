支持「92共識」無用！ 85度C遭中國多家網路平台下架

總統蔡英文訪邦交過境美國洛杉磯，路過85度C門市喝咖啡，卻被中國媒體批評，揚言號召中國網友抵制。（圖擷自立委蔡適應臉書）

2018-08-16 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文訪邦交國過境美國洛杉磯，路過85度C門市喝咖啡，卻被中國媒體批評，揚言號召中國網友抵制，而中國85度C也緊急發表聲明，強調支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念。85度C的處理似乎起不了作用，不僅福建泉州的門市遭到官方食安稽查，還有多家外賣平台將85度C下架，中國網友也不留情面砲轟，「滾好嗎？有點骨氣行嗎？」

《觀察者網》報導，由於85度C有超過60%的營收在中國，15日其母公司美食-KY股價大跌3%。85度C在中國網路的外賣平台已被下架，「餓了麼」、「美團」、「大眾點評」等多個手機APP平台上，已無法搜索到「85度C」的外賣或評價訊息，3家平台目前均未公開回應此事。

《中央社》報導，有中國電商代理業者證實，有接獲部分中國電商平台通知，要求清查平台上與85度C有關的產品並下架。85度C中國區總經理李定中回應，對於85度C在APP平台下架，並不是很了解詳情，也非企業自己能左右，在目前的情況下不宜對此表達任何意見，希望外界與媒體能諒解。

中國網友批評，「抵制85度！人人有責！」、「滾好嗎？有點骨氣行嗎？垃圾」、「這麼多奶茶店還差你這一家？不得喝85℃了」、「從來到尾都沒有表明一個中國，都是用一些中性的詞語，模糊的概念來忽悠中國消費者，拿出你的誠意」、「多無力的辯解，不能有骨氣一點？敢做就要敢當啊」、「想和黃曉明一樣來忽悠我們啊」、「沒事我看你在中國也快倒閉了」、「堅決抵制！大家要說到做到，底線原則問題不容妥協！」、「你到facebook和ins上也去申明一下呀」。

台灣網友也砲轟，「要不要改成92度C」、「要步上HTC後塵了」、「滾出台灣」、「自找麻煩」、「要被台灣人抵制了」、「可憐啊！拒買」、「準備失去台灣的根吧」、「垃圾公司拒絕消費」、「看85度什麼時候倒」、「商人賺錢好委屈哭哭」。