獵巫85度C再現文革風 潑新時代中國夢髒水

2018-08-15 17:39

〔中央社〕85度C遭中國美籍華人指控支持台獨，本質是文革的獵巫政治再現。此劣風若不遏止，除影響兩岸關係融合發展，還會對中華民族偉大復興中國夢的文明普世性潑髒水。

文化大革命是中國歷史最黑暗的10年，主因在於政治獵巫、翻家底與上綱上線。舉個例，父祖輩是國民黨官員，定性屬敵我矛盾，其子女後代就是中國人民的敵人，即可戴高帽、掛黑牌，拉上批鬥大會接受公審致死，毫無法治。

獵巫最可怕之處，是會煽惑出最暗黑殘暴的人性面。以這次舉報蔡總統前往85度C洛杉磯分店的中國美籍華人為例，中國媒體曾報導，他於1988年拿到麥道公司聘書赴美工作，後因裁員改到台灣人開的保險事務公司上班，並開啟此後創業之路。

中共總書記習近平強調「不忘初心」，順此「上綱上線」獵巫邏輯可質疑：為何到美帝公司上班？被裁員後為何不回國？是因為天安門事件後對中國未來沒信心？當年「初心」選擇美國是臥底的兩面人？現又積極參與中國海外僑務活動、動機可議否？

其結果是落入「你掀我瘡疤、我挖你祖墳」的螺蜁式下降獵巫循環，將此場景放在兩岸關係和平發展上，徒增彼此間的惡意敵意、怎可能「融合發展」。況更深層次問題是，中國人民還要過文革生活嗎？答案是否定的。

習近平在19大報告提出「新時代」，建設現代化強國目標包括法治國家、社會文明達到新高度，還有全面提升物質、文化、精神等五大文明。亦即，現代化與中華民族偉大復興中國夢的核心是「文明」二字。

政治獵巫行為不文明。這位舉報者正享受太平洋東岸的美國言論自由環境，卻捧著愛國主義大旗、對著西岸13億中國人民煽惑文革劣風。若美國媒體好奇此事，並進而瞭解到文革，豈不助長外媒潑中國髒水？