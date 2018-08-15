強國節目問「開戰捐多少」 網友回應震碎中南海玻璃心！

中國節目「環球軍情眼」提問「一旦爆發戰爭，你願意為祖國捐出多少積蓄？」引發網友熱議。圖為中國航空母艦「遼寧號」。（法新社資料照）

2018-08-15 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰不斷升溫，近來中國「網易」旗下的節目「環球軍情眼」提問「一旦爆發戰爭，你願意為祖國捐出多少積蓄？」吸引網友熱烈留言回應，儘管網易標題寫著「網友回答令人感動」，不過眾多網友的答案卻可能讓中南海的玻璃心碎。

「環球軍情眼」日前發布一段影片，「一旦爆發戰爭，你願意為祖國捐出多少錢呢？」內容指責美國，數十年來到處惹是生非，但美國經濟不但沒崩潰，反而越戰越勇，這到底是為什麼呢？原來是每次作戰前美國老百姓都會捐錢捐資產，贏得戰爭後，政府也會提供退伍軍人和傷殘士兵養老金，此外美國也用搜括來的財物大力發展教育和交通，因此美國「越打越有錢」。

影片話鋒一轉，指中國製造航母、東風等鎮國神器，問題是中國人口龐大，一旦戰爭，到底會成為動力還是影響國家決策呢？航母一旦開動，可不是幾百億的事，若財政入不敷出，國人是否會像美國那樣捐錢捐資產呢？

儘管影片說「答案是肯定的」，還舉例早在抗日時期，國人就捐款捐物。許多網民紛紛留言回應，目前許多留言已被刪除，但已被截圖。

《大紀元》報導，許多網民毫不留情說「祖國那麼有錢，還需要我捐款嗎？」「我給美軍燒火做飯」「我給外敵帶路！我當漢奸！」「我捐一千給美國」「房貸都沒得還了，還給你捐？」「草泥媽！老子沒錢，老子投降」「捐個毛啊，老子盼這天早點到來。」

報導指出，中國接連爆發毒奶粉、毒疫苗、融資平台詐騙、P2P平台詐騙等事，民眾早已清醒，大量網民的「跟帖」給出不一樣的答案，但已經被刪除。從留言可看出中共極權政府的民心盡失。