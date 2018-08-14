義大利高架橋斷裂 多車墜百米 至少11死（不斷更新）

義大利熱那亞高速公路高架橋斷裂。（路透）

2018-08-14 20:42

首次上稿 19:45

更新時間 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞（Genoa）的A10高速公路一座高約100公尺的高架橋，今（14）日突然斷裂坍塌，目前已知有11人死亡。

綜合外媒報導，這座建於1960年代的高架橋被稱為「莫蘭迪橋」（Morandi bridge）長約200公尺，當地時間週二上午11時30分（台灣時間傍晚5時30分）左右，在狂風暴雨中，橋面突然斷裂，坍塌部分長達數十公尺，橫跨Polcevera河。

《安莎社》指出，義大利內政部表示，目前已知有11人死亡、5人重傷。救援人員先前表示，有數輛車被壓在瓦礫堆下，他們拉出了2名生還者，已被直升機送往醫院。

《法新社》指出，官員表示，有汽車和卡車跟著崩塌的斷橋摔落。《安莎社》表示，救援人員已確定至少有10輛車墜落。據警方消息稱，有卡車墜落入Polcevera河中。

現場照片顯示，有一輛貨車就停在斷橋旁，幸運逃過一劫。

義大利熱那亞高速公路高架橋斷裂。（歐新社）

義大利熱那亞高速公路高架橋斷裂。（歐新社）

義大利熱那亞（Genoa）的A10高速公路一座高架橋，今（14）日突然斷裂坍塌。（法新社）

義大利官員表示，有汽車和卡車跟著崩塌的斷橋摔落。（歐新社）

義大利官員表示，有汽車和卡車跟著崩塌的斷橋摔落。（歐新社）