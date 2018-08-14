北戴河會議結束？傳氣氛緊張 疑習近平被拔部分權力

中國國家主席習近平。（美聯）

2018-08-14 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導階層最重要的「北戴河會議」，據信已在日前結束，且整個會議氣氛肅殺、緊張，當中最主要討論的議題是進行中的美中貿易戰，且提及中興通訊遭美國制裁，凸顯中國科技發展嚴重不足，從後續情況來看，國家主席習近平疑被迫交出一部分權力，包括捨棄首席智囊王滬寧頂罪、領導科技權力拱手讓給國務院總理李克強。

綜合媒體報導，北戴河會議保持一貫的神秘，據信已在上週約進行為期一週的會議，中共各路高層領導人都群聚北戴河，進行「渡假模式」，過程中各種權鬥傳言不斷釋出，包括元老們不滿習近平作風、美中貿易戰慘烈等，有意重新制定國家主席任期制，以制衡習近平等。

從後續發展來看，習近平雖有反擊，如栗戰書等親信提出「一定之尊」，但顯然並沒有出現大幅的靠邊站官員，以目前的情勢看，習近平似被拔掉一部分權力，如捨棄親信王滬寧，王滬寧是中央政治局常委、習近平首席智囊，主掌中共的意識形態、宣傳機構和智庫機構，未出現在北戴河會見62位專家的場合，就被指遭到捨棄命運。

另外，國務院總理李克強甩開習近平，自領一個中央科技領導小組，自任小組長，這與中興通訊遭到美國制裁幾乎滅頂的情況有關，事關中國科技發展，同步遭到元老批判，甩開習近平一事，格外受到矚目。

這些疑似權鬥傳言，一貫也不會獲得證實，北戴河會議也一貫不會有結論，但是，在本月12日，《人民日報》發布一則「改革開放天地寬」的宣言，就被懷疑是北戴河會議的結論，顯示官方有意在中國國內改善體制，以在世界貿易結構中重新爭取比較有利的位置；並強調這場改革開放列為中國的第二次革命。