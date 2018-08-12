PS水準慘不忍睹...中媒P圖「氣墊船開進淡水港」

新浪軍事P圖技術太差，就連中國網友都看不下去。（圖擷取自新浪軍事）

2018-08-12 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍事網站「新浪軍事」最近出版文章，標題寫著「木嬰夜半飛渡軍：我軍“野馬”氣墊船如何在台灣海峽狂飆」，甚至囂張地搭配了一張氣墊船駛入淡水河口的圖片，不過P圖技術太差，就連中國網友都看不下去，紛紛批評：「P成這樣，大小比例都不抓的啊？」

「新浪軍事」一篇軍事分析文章指出，中國某造船廠所建造的726A型氣墊登陸艇照片日前曝光，但是文章中的搭配照片卻讓人覺得瞠目結舌，圖片中用一張淡水港的空拍照當底，再把氣墊登陸艇的照片隨便貼在淡水港照片中，在比例失真下下，登陸艇宛如好幾個街區一樣大。除了這張令人搖頭的P圖之外，該文章還用了一張樂高模型照介紹美軍的LVT登陸車。

許多中國網友看到這「新浪軍事」的P圖之後，紛紛痛罵：「腦子是個好東西，但要用。」、「真的是，越看越想罵娘，這新浪軍事還能看？越做越差！」、「牛批啊，一個氣墊船有一個小區大。」、「拜託能不能學習一下日本的工匠精神，把P圖做得逼真一點。」、「PS水準慘不忍睹。」、「這登陸船佔地起碼1畝。」