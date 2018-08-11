中國67歲老婦 在台灣做試管嬰兒懷上雙胞胎

中國北京有位67歲的老婦到台灣做試管嬰兒，成功懷上了雙胞胎。中國嬰兒示意圖。（法新社）

2018-08-11 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前台灣有位62歲的婦女順利生下嬰兒，創下全台最高齡自然產孕婦的紀錄。而中國北京有位67歲的老婦張恆，4年前在一場車禍中失去了34歲的獨生兒子，又迫於條件不合無法領養小孩，因此來到台灣做試管嬰兒，結果成功懷上了雙胞胎。

綜合中媒報導，張恆表示，知道沒辦法領養後，尋思著代孕和偷小孩也都是違法的，因此從2017年她就開始鍛鍊體能，每天都會游泳1000公尺，好提升身體機能以便接受人工生殖。

今年6月，張恆在台灣做完了試管嬰兒，順利懷了一對雙胞胎，前前後後約花了20萬人民幣（約新台幣89.6萬元）。不過，她回到北京去醫院做產檢時，被檢查出患有妊娠高血壓，醫生們都勸她中止妊娠，衛生相關單位還將她的狀況通報給各大醫院。

張恆對此難過地說，她只是喜歡孩子而已，如今怎麼變成了罪人。中國網民則意見兩極，有人認為若67歲生下雙胞胎，那麼孩子還沒成年母親就超過80歲了，這樣一來怎麼扶養小孩？也有人認為，若張恆願意承擔生產風險並有經濟能力養大小孩，那麼醫院就不該拒絕產檢。