泰國炫富淫僧詐騙洗錢 被判刑114年

俗名維拉蓬的爭議和尚仁坎，今（9）日因詐欺、洗錢和電腦犯罪等，被判入獄114年。（美聯社）

2018-08-09 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國「炫富」僧侶、俗名維拉蓬（Wirapol Sukphol）的爭議和尚仁坎（Luang Pu NenKham），今（9）日因詐欺、洗錢和電腦犯罪等，被判入獄114年。但維拉蓬實際服刑年限不會超過20年，這是泰國法律規定的最長總刑期。

泰國《國家報》（THE NATION）報導，曼谷拉查達皮賽克（Ratchadapisek）刑事法院今日宣判，目前被關押在曼谷監獄的39歲維拉蓬處114年監禁，包括29項詐欺罪各判處3年徒刑，計87年、12項洗錢罪處24年徒刑，以及違反「電腦犯罪法」處3年徒刑。

法官也下令維拉蓬賠償29名詐騙受害者，共計2864萬9553泰銖（約2645萬新台幣）。法官表示，維拉蓬利用民眾的信仰，濫用捐款購買10輛豪華轎車，生活相當奢侈。民事法庭先前已下令沒收他的資產，超過4300萬泰銖（約3970萬新台幣）。

2009年2月至2013年6月期間，維拉蓬在四色菊府（Si Sa Ket）的Pakhantitham寺廟擔任住持，他通過網站等管道號召信眾捐款，以建造他所謂的「世界上最大、以玉石和黃金打造的佛像」，以及其他項目。

維拉蓬還在刑事法庭面臨另一項審判：涉嫌強姦一名未滿15歲的少女。法庭消息人士透露，這項判決將在10月公布。

維拉蓬去年7月從美國引渡回泰國，在2013年網路流傳一段影片中，他手拿LV包包、戴著名牌墨鏡搭乘私人飛機。在另一段影片中，一個和他相似的男子躺臥在一名女子身邊，但維拉蓬否認這是他，稱那是他的兄弟。