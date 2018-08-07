北京戒嚴了？公安地鐵站堵路 拿民眾手機檢查訊息

2018-08-07 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友在推特中瘋傳1段影片，指出在北京市地鐵西站內竟出現公安堵住通往月台的道路，要求民眾拿出手機解鎖並讓官方檢查通訊App裡的訊息內容，驚人影片曝光令網友直呼「要戒嚴了？」。

從影片中能見到，6名公安在地鐵站內堵住通行民眾，3名公安負責維護現場秩序，另有3名公安要求民眾把手機螢幕鎖打開，並出示通訊App以供查驗訊息內容；網路上甚至出現「省廳指揮中心」8月1日發布的通知書，提及近期內因許多P2P網貸受害人進京抗議，因此要擴大查緝人民行動。

通知書中指出，公安部高層相當在意街頭抗議事件，因此要求基層人員全面杜絕民眾「規模性聚集」、檢查民眾的通訊App，甚至已出動網路安全部門調閱IP，上門清查8370名投資受損的民眾，並提到各地公安部門應及時交換情資，並匯報給指揮情報中心。

許多網友看見此事後，直呼北京「新疆化」，紛紛留言指出「黨媽為了保證穩定是可以不惜一切代價的」、「短期當然可以，要長期的話，看新疆就知道了」、「這個政權如果有執政的長遠規劃也不至於鬧成今天這樣」、「刮地三十尺」、「13億炮灰墊底」。

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