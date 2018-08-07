北京戒嚴了？公安地鐵站堵路 拿民眾手機檢查訊息

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友在推特中瘋傳1段影片，指出在北京市地鐵西站內竟出現公安堵住通往月台的道路，要求民眾拿出手機解鎖並讓官方檢查通訊App裡的訊息內容，驚人影片曝光令網友直呼「要戒嚴了？」。
從影片中能見到，6名公安在地鐵站內堵住通行民眾，3名公安負責維護現場秩序，另有3名公安要求民眾把手機螢幕鎖打開，並出示通訊App以供查驗訊息內容；網路上甚至出現「省廳指揮中心」8月1日發布的通知書，提及近期內因許多P2P網貸受害人進京抗議，因此要擴大查緝人民行動。
通知書中指出，公安部高層相當在意街頭抗議事件，因此要求基層人員全面杜絕民眾「規模性聚集」、檢查民眾的通訊App，甚至已出動網路安全部門調閱IP，上門清查8370名投資受損的民眾，並提到各地公安部門應及時交換情資，並匯報給指揮情報中心。
許多網友看見此事後，直呼北京「新疆化」，紛紛留言指出「黨媽為了保證穩定是可以不惜一切代價的」、「短期當然可以，要長期的話，看新疆就知道了」、「這個政權如果有執政的長遠規劃也不至於鬧成今天這樣」、「刮地三十尺」、「13億炮灰墊底」。
相關影音
早上有人发来这段视频，说是地铁里在查手机（并未说哪一个地铁站，但我看着像西站地下），要求手机现场开锁检查个人通讯社交软件的聊天记录。????????????你们还不相信未来内陆也会新疆化？！另：还有人说今天整个西二环尤其是金融街那边犹如戒严般各种封锁，现在我还没看到现场视频照片，所以不敢断定真实情况 pic.twitter.com/k46a4ome9a— 全世欣 （@Sarah_chinaBJ） August 6, 2018