台海海底建隧道？ 中國學者：讓台灣民眾更厭惡

2018-08-07 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷在國際上打壓台灣，除施壓全球航空公司更改台灣名稱，還不時派出軍機、軍艦繞台，日前更蠻橫施壓拔除我東亞青運主辦權。港媒報導，中國單方面決定興建連接台灣的「海底鐵路隧道」，但中國學者大酸，中國單方面推動這項工程「就像月球一樣遙遠」；台灣網友更砲轟「要不要乾脆做一個任意門」！

據香港《南華早報》報導，中國政府在經過多年間的討論後，決定到2023年為止，興建一條連接福建省平潭縣和台灣港口城市新竹之間，全長共135公里的海底隧道。中國打的如意算盤為，「在台灣海峽大約200公尺深的水域穿過複雜堅硬如花岡岩的岩石，並避開兩個大型的地震斷層，最後連到新竹南寮舊漁港」。

事實上，想建造連接台灣的海底隧道，中國政府早在20年前就開始計畫，該計畫還被編入中國「十三五」的規畫草案中。除想興建福建通往新竹的海底鐵路外，中國甚至還打算建造北京通往台北等北、中、南三條海底隧道，「中國學術界、隧道建設公司、專家都表達支持該計畫」。

據《大紀元》報導，對此，北京交通大學經濟學教授趙堅直言，中國單方面決定建造隧道，只是增加台灣民眾厭惡、討厭中國的情緒；上海同濟大學隧道及地下工程研究所教授朱合華更指出，在目前兩岸政治氣候下，中國單方面實施這項工程，「看起來就像月球一樣遙遠」。

中國這項不講理又不切實際的做法，也遭台灣網友狂砲轟，紛紛留言「白癡又在幻想」、「蓋個任意門還比較實際」、「噁心 不要來 在這國家隔壁真的有夠衰」、「還有單方面想蓋這種喔 北七」、「支人說夢話」、「別唬爛 10多年前就說要蓋了」、「打手槍能打得這麼義正辭嚴 厲害了你的國」。