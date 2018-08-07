拚觀光！波蘭總統邀旅客「喝茶」 台灣夫婦被選中

杜達（右1）與4名旅客開心合影。其中有對來自台灣的李姓夫婦（右2右3）幸運被選中。（圖擷取自推特）

2018-08-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕國外旅遊對台灣人來說並不稀奇，但你有被外國總統親自邀請至辦公室「喝茶」的經驗嗎？波蘭總統杜達（Andrzej Duda）為宣傳觀光，隨機挑了4名觀光客至總統府喝茶聊天，有對來自台灣南投的夫婦幸運被選上。

杜達日前在YouTube發佈一支「哈囉，總統先生」的影片，當天幕僚在波蘭首都華沙街上，隨機挑選4位外國旅客至總統府作客。分別是一對來自南投的李姓夫妻，和2名來自新加坡的旅客。

杜達步出總統府，與4名旅客握手致意後，再帶領他們參觀總統府，最後更向4名旅客介紹自己的辦公室，並大方邀請他們坐在辦公室內喝下午茶。

一群人在過程中相談甚歡，李小姐向杜達問道「你喜歡這份工作嗎？」，杜達則回應，他認為總統，是在為國家、人民服務，「因此這不是份工作，而是服務」。

這場氣氛愉悅的下午茶進行了20分鐘左右，最後杜達還與4人自拍留念，並在推特上寫道「結束北約（NATO）布魯塞爾峰會後，很高興能迎接來自台灣與新加坡的旅客參訪總統府」，同時也歡迎來自全球的旅客至波蘭觀光。

來自台灣南投的李姓夫婦，幸運被選中至波蘭總統府內作客。（圖擷取自YouTube）

杜達親自為4人倒茶。（圖擷取自YouTube）