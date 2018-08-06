德失誤遣返維吾爾難民回中國 律師：已音訊全無

2018-08-06 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕德國政府機關因單位間溝通失誤，將一名維吾爾難民遣返回中國，德國議員形容，這起醜聞「攸關生死」；難民的律師表示，當事人現在音訊全無，猜測可能已被中國當局拘押。

《德國之聲》報導，今年3月29日，德國聯邦移民難民署通知22歲的維吾爾族中國籍政治避難申請者，「請務必在4月3日上午9點30分參加此次政治避難申請聽證」，但卻因行政部門間出現溝通失誤，導致這名維族男子在原定參加聽證當天，被強制遣返、押送往中國。

德媒調查發現，難民署曾發送傳真給慕尼黑地方外國人管理局、縣行政處等部門，通知4月3日有聽證會，但這些單位卻沒有接收到這份傳真，至今都找不到這份傳真。縣行政處稱，「慕尼黑外國人管理局絕對沒有故意去限制這名遭到遣返的外國人的權利」。難民署表示，當事人在這種情況下被遣返，在法律上來說是「絕對不允許的」。

德國聯邦政府人權專員考夫勒（ Bärbel Kofler）也表示，鑑於當前的形勢，將維吾爾人遣返到中國是「不合理的」。德國聯邦議會德中關係小組成員、綠黨籍議員鮑瑟（Margarete Bause）則強調，這是一起「醜聞」，形容此事「攸關生死」。

維族男子的律師博格曼（Leo Borgmann）表示，當事人自4月被遣返後，至今音訊全無，猜測他可能已被中國當局拘押。據悉，這名維族男子2013年輾轉抵達土耳其，再搭機到德國，他稱，是「從中國的拘押地逃亡出來的」。