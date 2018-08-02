庫德族難民獲數學界諾貝爾獎 14K金獎牌秒遭竊

比爾伯爾（右）獲數學界諾貝爾獎肯定，他從頒獎人手中接過的這枚金獎牌，在短短數分鐘內便遭竊走。（歐新社）

2018-08-02 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕有數學界諾貝爾獎之稱的費爾茲獎今天在巴西里約熱內盧頒獎，庫德族難民出身的劍橋大學教授比爾卡爾（Caucher Birkar）獲此殊榮。沒想到他才剛領完獎，裝有14K金獎牌的手提包就在頒獎現場被偷走，連錢包也不翼而飛。

綜合外媒報導，現年40歲的比爾卡爾專攻代數幾何有成，今年終獲費爾茲獎肯定。由於該獎項四年頒發一次，且僅頒發給年齡不超過40歲的數學家，被視為年輕數學家的最高榮譽。比爾卡爾以40歲「高齡」壓線獲獎，沒想到夢寐以求的獎牌才剛到手沒幾分鐘，就在現場被不知名人士竊走。

當地媒體指出，比爾卡爾拿到14K黃金打造的獎牌後，便將獎牌與錢包、手機等重要物品放在手提箱內，並將手提箱放置於舉辦頒獎典禮的會議中心一張桌子上。短短數分鐘後，比爾卡爾便發現手提箱消失不見，緊急通知保全人員後僅尋回箱子，獎牌與錢包都已不翼而飛。

獎牌遭竊一事隨後被頒獎單位「國際數學家大會」證實，大會遺憾指出，有關人員目前正盡力配合當地警方進行追查。由於里約熱內盧是史上第一個頒發費爾茲獎的拉丁美洲城市，發生這起事件更加凸顯當地犯罪猖獗的狀況，對巴西近年試圖改善的國際形象無疑是一記重擊。