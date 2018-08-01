血糖飆上平流層！美研究：早餐玉米片配牛奶恐致病

美國加州史丹佛大學發布最新研究指出，即使對於健康的人們，早餐吃玉米片配牛奶會讓血糖「飆上平流層」，長期下來會引發心血管疾病，研究發布在《PLOS》期刊。（美聯社）

2018-08-01 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州史丹佛大學（Stanford University）發布最新研究指出，即使對於健康的人們，早餐吃玉米片配牛奶會讓血糖「飆上平流層」，長期下來恐誘發心血管疾病，研究發布在《PLOS》期刊。

根據《每日郵報》報導，史丹佛大學科學團隊招募30名志願者，進行為期4年的追蹤研究，他們將微型「連續血糖監測器」植入志願者皮膚，讓他們隨時可透過智慧型手機、手表了解血糖狀況，並以睡眠完空腹後的第1餐（早餐）作為觀察要點。

團隊以高能量蛋白質棒、花生醬三明治、玉米片配牛奶3種菜色，讓志願者們分別在不同的早晨吃下，結果發現吃下玉米片配牛奶後，80%身體健康的志願者們，血糖竟出現與糖尿病患者相同的高峰值，但志願者本身感覺不出來，也不知道這與心血管疾病有因果關係。

研究作者斯奈德（Michael Snyder）博士表示，許多健康的人在飲食後的血糖值表現，與糖尿病患者均相當雷同，因此不只是糖尿病患者，一般人均須注意飲食習慣，將透過更多研究弄清楚血糖高峰值應維持在多少，探明這樣的健康益處有多廣泛，藉此改善飲食微調治療法，幫助每個人找到最適合自己的血糖數值。