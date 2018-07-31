中國毒疫苗事件 官方宣稱肇因「機器故障」

2018-07-31 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月爆發毒疫苗公司，長生、武漢2家生技公司分別產出25萬2600支與40萬520支毒疫苗，中國國家食品藥品監督管理局今（31）日公布武漢生技毒疫苗調查結果，指出產出問題疫苗並非人為，而是機器故障，但長生生技公司帳戶則被官方全數凍結。

綜合外媒報導，中國官方將毒疫苗時間序推回2017年11月3日，並指出當時就已向公眾宣布過武漢生物2016年產出的40萬520支3合1疫苗，在百日咳預防方面不符合標準，因此該公司銷往重慶的19萬520支疫苗，以及賣到河北的21萬支疫苗，未經使用的針劑均於今年5月3日就已銷毀。

官方指出，會發生此情況並非人為因素，而是疫苗在生產線中，因機器故障，使疫苗分裝前出現溶液未均勻的狀況，將此事定調為偶發事件，且在5月29日，地方上的食品藥品監督管理局就已裁罰武漢生物公司，開出罰款並將違法事件下的營利收益全數充公。

另間毒疫苗製造商長生生技公司今日表示，公司和子公司共34個銀行帳戶全數被凍結，因此重組募集資金投資項目因此公司無法支付募集資金項目，子公司的多個項目也暫停實施，長生生物（ST長生）已連續10個交易日跌停，週一（30日）收盤價為10.07元人民幣，今天開盤持續走低，在今天上午11點12分股價暫報9.57元人民幣，跌幅4.97%。