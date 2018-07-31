中國「習李鬥」微妙上場 傳李克強敗北被架空

中國國家主席習近平。（法新社）

2018-07-31 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平執政以來，跟國務院總理李克強不和傳聞，從未間斷，而據報導，日前《人民日報》忽左忽右的報導，確實是透露出習李鬥的微妙上場，習近平出訪非洲前已經「架空」李克強，再因此次假疫苗事件爆發，成為壓垮李克強權力的最後一根稻草。

《博聞社》報導，北戴河會即將召開，習近平面臨各中共元老勢力的聲討壓力，包括美中貿易戰困境、嚴重的社會抗爭事件及對習近平本身的不滿等，近日以來，習近平對個人崇拜的各項宣傳降溫，以避免「造神」運動燒到自己，同時，也移轉壓力，將重點責任都放在李克強身上，以避禍端，結果看來，習近平已幾乎架空李克強。

據報導，李克強被問責重點，主要是，李克強一向是影子銀行的重要支持者，但中國境內P2P相繼暴雷以及小額微貸平台連續塌垮，涉及上兆資金鍊斷裂，不止衝擊金融穩定、且重傷整個中國社會，再加上，爆發假疫苗事件，李克強立即成為挑責者，數件重大事件相繼而來，讓李克強處境困難，罕見於7月25日至27日到西藏考察，傳他在考察西藏期間，曾擠出時間去寺廟燒香拜佛。

報導指出，現在習近要面臨的問題是，拿李克強開刀祭北戴河會議壓力，是否會引火燒身，還有待觀察。