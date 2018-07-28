俄國出陰招 中國砸925億軍購被當盤子...

中國向俄國採購S400防空飛彈系統，首批已於近日驗收完成。（法新社）

2018-07-28 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2014年與俄國簽署合約採購S400飛彈防空系統，耗時4年後終於在前日完成首批驗收作業。有媒體指出，其實整個軍購過程相當不順，俄國透過各種理由拖延交易時程，等到完成交貨時，俄國也研發出了新一代武器。

根據《自由亞洲電台》報導，中俄於2014年簽署合約，以總金額30億美元（約台幣925億）採購4個營的俄國制S400防空飛彈系統，中國也成為首個購買S400的外國客戶，當時中媒無不大力宣傳，除強調雙方關係友好外，還稱S400可覆蓋台灣全島、控制印度領空等。但原先設訂2年全數交付的日程，俄國要不是說產能不足，就是說要優先提供國內部隊來拖延交貨，但S400在2010年服役後，俄軍已至少裝備18個營的S400。

即便在2017年底出貨，卻因3艘貨船在航行時遭暴風雨襲擊，其中1艘船上的部分裝備受損，須返國檢查，偏偏這一部分又是中方最想要的導彈零件，一拖又是半年，結果俄國在同個時間點宣布成功研發更先進的S500，其性能遠超中國國產的紅旗9防空飛彈。

報導中提到，俄國的行為符合對中出口武器需保持跨世代優勢的原則，還能用從中國收到的款項投入S500的研發，且還不提供射程達400公里的40N6飛彈，有中國媒體透露，中方已私下表明不會再採購S400。