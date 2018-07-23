假疫苗之亂動搖政權？ 習近平海外火速痛批：觸目驚心

長春公安晚間也在官方微博發文表示，下午3時已依據吉林省食品藥品監督管理局《涉嫌犯罪案件移送書》，對長春長生生物疫苗涉嫌違法犯罪立案調查。（歐新社）

2018-07-23 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發假疫苗之亂，引起社會軒然大波，正在非洲訪問的中國國家主席習近平，今（23）日痛批此事件「性質惡劣，令人觸目驚心」，並指示相關單位「依法從嚴處理」。今日下午3時，涉案的長生生物董事長高俊芳等5名高級主管已被長春公安帶走調查。

《新華社》報導，針對長春長生生物科技公司違法違規生產疫苗事件，習近平在海外要求相關單位高度重視此案，「立即調查事實真相，一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。要及時公佈調查進展，切實回應群眾關切」。

習近平說，確保藥品安全是各級黨委和政府「義不容辭之責，要始終把人民群眾的身體健康放在首位，以猛藥去痾、刮骨療毒的決心，完善我國疫苗管理體制，堅決守住安全底線，全力保障群眾切身利益和『社會安全穩定大局』」。

中國國務院總理李克強也要求，立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等流程進行全面徹查，盡快查清事實真相，「不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息」。

李克強說，對一切危害人民生命安全的違法犯罪行為要「堅決重拳打擊，對不法分子堅決依法嚴懲，對監管失職瀆職行為堅決嚴厲問責。盡早還人民群眾一個『安全、放心、可信任』的生活環境」。

根據兩人上述指示和要求，中國國務院派出調查組進駐長春長生生物科技有限責任公司進行立案調查。吉林省當局也收回長春長生狂犬病疫苗藥品GMP證書，停止該企業狂犬病疫苗生產及銷售，暫停該企業所有產品批簽發。

長春公安晚間也在官方微博發文表示，下午3時已依據吉林省食品藥品監督管理局《涉嫌犯罪案件移送書》，對長春長生生物疫苗涉嫌違法犯罪立案調查，將主要涉案人員公司董事長高俊芳和4名公司主管帶走調查，「目前案件相關工作正在抓緊進行中」。