2018-07-19 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普日前在芬蘭與俄羅斯總統普廷會面,川普妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)也陪同出席,她與普廷握手後,臉上卻露出超驚恐表情,美媒戲稱梅蘭妮亞被普廷的霸氣給嚇壞,彷彿看到惡魔一般。

綜合外媒報導,梅蘭妮亞一開始面帶微笑與普廷握手,卻在合照時被捕捉到「驚恐表情」畫面,由於川普在會後發表力挺普廷的談話,許多媒體紛紛拿來做文章,不少網友也留言發表看法。

有網友說「她看似剛見到鬼一般」、「瑪蓮妮亞是房內唯一知道普廷可怕的人」。另外也有網友戲稱,看梅蘭妮亞和普廷握手的肢體語言,「她像是害怕死亡一樣」。

Watch Melania's face and body language after shaking Putin's hand. She is scared to death of him.pic.twitter.com/4tEj7rXuLl