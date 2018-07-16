普廷大秀國產新座駕 PK川普專車「野獸」

芬蘭「雙普會」今（16）日登場，姍姍來遲的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），搭乘俄國國產豪華轎車「Kortezh」抵達會場。（路透）

2018-07-16 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭「雙普會」今（16）日登場，姍姍來遲的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），搭乘俄國國產豪華轎車「Kortezh」抵達會場，這也是這輛車首次在海外亮相。

綜合外媒報導，「遲到大王」普廷今天比預定時間晚30分鐘才抵達赫爾辛基，隨後搭上俄國設計、製造的豪華轎車「Kortezh」前往芬蘭總統府與川普會談，大有展示俄國的驕傲，與聞名全球的川普總統專車「野獸」抗衡之意。

今年5月，俄國總統就職典禮首度現身的「Kortezh」，意指「車隊」，取代長期使用的賓士成為普廷的新座駕，這次「雙普會」則是這輛總統專車首度在外國亮相。他的車隊還包括其他數輛隸屬Aurus車系的Kortezh禮車。

「Kortezh」全車長約22英尺（約6.7公尺）、高約5.5英尺（約1.6公尺）。俄國官媒指出，這是多年來第一款在國內生產製造的高級豪華轎車。《華盛頓郵報》指出，該車的引擎是與德國保時捷合作開發。

目前還不知道這款豪華轎車具備哪些安全裝備。但川普的「野獸」具有抗穿刺輪胎、防彈油箱，以及全車鈑金加厚，可阻擋火箭炮、炸彈等軍事等級攻擊，還能隔絕車外化武攻擊。

川普總統專車「野獸」。（歐新社）

「遲到大王」普廷今天比預定時間晚30分鐘才抵達赫爾辛基，隨後搭上「Kortezh」前往芬蘭總統府與川普會談。（法新社）

普廷使用「Kortezh」，大有展示俄國的驕傲，與川普總統專車「野獸」抗衡之意。（路透）