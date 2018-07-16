芬蘭「雙普會」登場 普廷不愧遲到大王

芬蘭「雙普會」今日登場，川普與普廷先後抵達會場後，在媒體前短暫握手。（美聯社）

2018-07-16 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭「雙普會」今（16）日登場，美國總統川普（Donald Trump）率先抵達赫爾辛基，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）則不愧遲到大王封號，比原定時間慢了30分鐘才降落芬蘭，導致會談推遲近1小時。

《美聯社》報導，這場備受國際關注的美俄峰會今日在赫爾辛基的芬蘭總統府舉行，比原定時間推遲約45分鐘才登場，川普與普廷先後抵達會場後，在媒體前短暫握手，隨後只在翻譯陪同下舉行一對一會談，之後兩人將與美俄官員參與工作午餐會，最後舉行聯合新聞發布會。

普廷在會前表示，是時候與川普討論兩國關係與全球問題，稱這場會議是男人間「持續不斷聯繫」的一部份。川普則說，他認為「世界希望看到我們相處融洽」，並提到會談議題涉及貿易、軍事、飛彈、核武和中國，但沒有提到俄國干涉美大選問題。

16日稍早，率先抵達芬蘭的川普與芬蘭總統倪尼斯托（Sauli Niinistö）在總統官邸共進早餐，川普預測，這場「雙普會」將順利舉行。他稍早在推特發文稱，美國政府過去的愚蠢政策，使美俄關係惡化，「雙方關係從未如此糟糕」。

普廷則依照「慣例」遲到，他的專機比原定時間晚了30分鐘才抵達赫爾辛基，普廷過去與英國女王伊莉莎白二世和教宗方濟各會面時，也老是晚到，2014年，與德國總理梅克爾碰面時，更是晚了4個小時。