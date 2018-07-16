日研究團隊成功培育出大量血小板 盼解捐血荒

目前血小板僅能靠捐血獲得，但隨著日本人口負成長等影響，未來恐出現小血板短缺情況。（路透）

2018-07-16 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本一研究團隊日前宣布成功研發出利用「誘導性多能幹細胞」（Induced pluripotent stem cell，常簡稱爲iPS細胞）培育出血小板，不但可以在5天內培育出1千億個血小板，且比正常捐血而得的血小板更利於保存。

據《日本經濟新聞》報導，目前血小板僅能靠捐血獲得，但隨著日本人口負成長等影響，未來恐出現小血板短缺情況，京都大學與滋賀醫科大學、名古屋大學、慶應義塾大學所組成的研究團隊，利用iPS細胞培育血小板，不但可以在短時間內製造大量血小板，所培育出的血小板品質也比以往之前的人工血小板還要高。

以往人工血小板僅有4成可用於輸血，臨床利用率較低，成本偏高，而iPS細胞培育地血小板均質量相當高，9成可用於輸血，該項研究成果被刊登在美國科學期刊《細胞》（Cell）上。

若仍成功應用，將大幅降低血小板成本，捐血所獲得的血小板無法冷藏、只能保存4天而使用iPS細胞製造的小血板，可保存2周左右。

領導研究團隊的京都大學教授江騰浩之表示，目前基本完成臨床應用準備，將依據患者需求穩定邁向iPS細胞培育血小板的實際臨床實驗，未來以量產血小板技術作為主要目標，來應對將來捐血不足、血小板緊缺狀況。

所謂的iPS細胞是可成長為身體任何部分的萬能細胞，因可以用於細胞替代療法而備受關注。