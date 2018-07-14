父母欠錢影響子女入學 中國連坐法受質疑

2018-07-14 18:01

〔中央社〕一名浙江男子因為欠銀行貸款，剛考上北京知名大學的孩子被告知可能無法錄取，這種「父母失信、子女連坐」的情況已在中國大陸引發熱議。法界人士認為，相關做法沒有法律依據。

綜合財經網、央視新聞報導，浙江溫州饒姓男子兩年前向銀行貸款人民幣20萬元（約新台幣92萬元）但沒有還款，進入法律程序後也拒不履行判決。饒姓男子被納入失信被執行人名單，限制高消費。

今年大學入學考試，饒姓男子的兒子考上了北京某知名大學。正當一家人沉浸在喜悅之中，學校卻來電說，由於父親欠款不還，兒子可能無法被錄取。饒姓男子立刻還清債務，並要求法院把自己從失信名單中剔除。

報導指出，當地法院今年已辦理多起「父母失信，子女受限」的案件。一名鄭姓失信被執行人的兒子被上海一家國企擬錄用，鄭姓男子擔心影響兒子的錄用，6月主動來到法院還清已拖欠7年的1萬元。

相關案例引發爭議。有些民眾認為這對懲罰失信行為是有效的方法，但更多人質疑：「孩子何錯之有？荒唐。不能剝奪孩子受教育權。」也有人反問，如果父母是真的還不出錢，該怎麼辦？

報導引述法律專家表示，當前在中國大陸，「父母失信，子女受限」的適用情形僅限於因為限制當事人高消費，「不得有子女就讀高收費私立學校」。除此之外，並沒有相關的法律法規等支持對失信人子女的限制措施，學校也並非能夠採取這一連坐措施的合法主體。

隨著中國政府加緊推進建成「社會信用體系」，對於失信者的處罰力度也在加大中，除了限制搭乘火車、飛機，有些地方官員把腦筋動到失信者下一代身上，但相關措施很可能並不合法。