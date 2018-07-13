印度強姦案頻傳 執政黨議員涉性侵未成年少女

印度執政黨北方邦議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）涉嫌性侵17歲的少女，目前已被起訴。（路透）

2018-07-13 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕印度頻頻發生駭人聽聞的強姦案，執政黨北方邦議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）涉嫌性侵1名17歲的少女，目前已被印度中央調查局依強姦、綁架、共謀犯罪、恐嚇和姦淫未成年人等罪嫌起訴。

據《CNN》報導，受到玷污的女孩透露，辛格去年6月4日說要幫她找工作，引誘她到家中後，在6月11日至6月20日期間多次侵犯她。警察於6月20日帶走該名女孩，並恐嚇她如果把這件事說出去，那就要對她的父親不利。

2018年4月，女孩的家人提出控訴後，父親真的遭到毆打，後來因傷勢過重而死亡。在她父親去世前一天，為了引起大眾對性侵案的注意，女孩試圖在北方邦首長的住所外面自焚，但被路人攔住了。

辛格不僅是北方邦議會的民選代表，也隸屬於印度總理莫迪率領的印度人民黨，該案件曝光後，引發了大規模的示威活動。人民黨發言人表示，辛格目前仍然有議員身分，要等到法律程序走完之後，黨內才會採取行動。

印度政府一直面臨越來越大的輿論壓力，人們莫不希望改善婦女的安全，並確保性侵犯得到制裁。根據該國犯罪記錄局的數據，2016年印度登記在案的強姦罪行超過5萬5000多起。

4月時，印度通過了一項臨時法，規定強姦未成年人者將被判處死刑，但在6月6日，比哈爾邦的一名15歲女孩被19人輪姦，加害者包括16名同學，校長和2名教師，他們在6個月內不斷強姦該名女孩。