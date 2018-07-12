世足PK戰時警鈴大作 克羅埃西亞消防員選擇這樣做...

世足8強戰，克羅埃西亞消防員身穿球衣守在電視機前，聚精會神替國家隊加油。（圖擷自臉書「Vatrogasna postrojba Zagreb」）

2018-07-12 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕「格子軍團」克羅埃西亞在淘汰賽階段場場與對手殺進延長賽，靠著驚人意志力打進冠軍賽，不過，就算國家隊比賽再怎麼緊張，消防員仍堅守崗位，一群克國消防員正觀賞8強與俄羅斯的PK決勝負，正當關鍵致勝分要開踢前，警鈴突然大響。

克羅埃西亞首都札格瑞布（Zagreb）的消防隊臉書分享了一段影片，當時是8強戰，克羅埃西亞對上俄羅斯，雙方正規戰與延長賽戰成2比2平手，進行PK大戰分高下，而消防隊們也都守在電視機前，聚精會神地替國家隊加油，輪到主罰第5點的拉基蒂奇（Ivan Rakitić）上陣，只要踢進就能闖進四強，此時突然警鈴大作，這些上一秒還身穿國家隊格子球衣的消防員，毫不遲疑從椅子上彈起，直接著裝衝上消防車。

整個過程不到30秒，正當數輛消防車鳴著警笛出動時，留守在局中的內勤人員，看到拉基蒂奇踢進致勝球助球隊晉四強後，彼此激動擁抱慶祝，這段影片一PO出後立刻被網友瘋傳，截至目前為止已經吸引94萬觀看。

網友紛紛大讚：「好敬業」、「對消防員感到敬佩」、「很清楚自己工作的重要性」，不過也有網友質疑這是一個演出，因為最後歡呼的不太自然！