劉霞離開中國飛柏林 是否出席劉曉波追思會受矚目

已故中國諾貝爾和平獎得主劉曉波（左）與其遺孀劉霞。（法新社）

2018-07-10 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕已故中國諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，今傳出已搭機離開北京前往德國柏林，由於本週五（13日）是劉曉波逝世一週年紀念日，柏林當地將於同日晚間舉行劉曉波追思會，屆時劉霞是否出席獲外界關注。

綜合外媒報導，德國柏林客西馬尼教堂（Gethsemane church）過去是前東德異議人士集會場所，支持者選定該處在本週五舉行劉曉波追思會，曾在劉霞遭軟禁期間與她通信，2009年諾貝爾文學獎得主赫塔米勒（Herta Müller）當晚將朗讀劉霞詩作，同時也會首度公開劉霞的錄音檔。

劉曉波逝世後，劉霞被中國當局長期軟禁在北京家中，與外界聯絡一度中斷，劉霞好友表示，她的憂鬱症病情在這段期間嚴重惡化，曾在寫給赫塔的書信中透露絕望念頭，對自身處境感到的悲涼與無奈一覽無遺。

根據劉曉波夫婦舊識，流亡海外的中國作家廖亦武表示，赫塔會在追思晚會上朗讀劉霞為亡夫所撰寫的詩作，以下節錄此詩其中一段：「20年前的槍聲決定了你的生命，永遠活在死亡裡；你愛你的妻子但更驕傲她與你共度的黑暗時間；你讓她隨心所欲更堅持她死後繼續給你寫詩；那些詩行沒有聲音沒有。」

關於劉霞獲釋離開中國一事，香港市民支援愛國民主運動聯合會（以下簡稱支聯會）稍早證實此消息應為可靠，支聯會舉辦的劉曉波逝世一週年追思會，將於本週五晚間8點在香港金鐘添馬公園舉行，屆時將回顧這一年各界對劉曉波的悼念活動，爭取劉霞的人身自由，同時聲援因悼念劉曉波遭中國當局打壓的人們。